«Герою АТО» дали условный срок и отправили на лечение за торговлю оружием

Киев, , 16:15 — REGNUM Бывший участник войны в Донбассе, у которого изъяли крупную партию оружия, получил 4,5 года условно и был отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу, сообщило 23 октября издание «Украинская правда» со ссылкой на решение Оболонского суда Киева.

Как следует из материалов дела, осуждённый во время службы в Донбассе завладел множеством оружия — гранатомётом и десятками выстрелов к нему, автоматом Калашникова югославского производства и несколькими тысячами патронов к нему, а также ручными гранатами и 100 граммами бездымного пороха.

В 2017 году злоумышленнику удалось продать автомат, а спустя два месяца он был задержан правоохранителями. При обыске у него было найдено оставшееся оружие.

Суд выяснил, что «герой АТО» с 1998 года пребывает на учёте в психо-неврологическом диспансере с диагнозом «параноидальная шизофрения неполной ремиссии». Симптомы этой болезни он проявлял и во время пребывания в Донбассе.

Адвокат просил освободить обвиняемого согласно закону «Об амнистии» 2016 года, якобы подсудимый «защищал независимость Украины», но суд назначил наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в случае нарушения трёхлетнего испытательного срока, а также лечение в психиатрической лечебнице.

Напомним, Украина является лидером среди европейских стран по количеству психических заболеваний на душу населения.

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Отметим, что боевики, участвовавшие в войне в Донбассе являются практически неприкасаемыми для украинского правосудия. К примеру, никакого наказания не понёс боевик 72-й бригады ВСУ, убивший мужчину на остановке маршрутки в Киеве в феврале 2018 года, или убийца известного писателя Олеся Бузины.

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