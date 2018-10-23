Формальдегид из-под крана: в Югре закрыли водоочистную станцию

Пыть-Ях, Югра, , 16:03 — REGNUM В городе Пыть-Яхе (ХМАО) временно закрыли водоочистку по требованию Роспотребнадзора и прокуратуры. Приостановка деятельности ВОС-4 в 2-а микрорайоне произошла в связи с угрозой для жизни и здоровья горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Роспотребнадзора по городу Пыть-Ях.

Лабораторные исследования проб воды показали превышение предельно-допустимых норм алюминия при поступлении в разводящие системы в 2,5 раза, формальдегида — в 1,96 раза, железа — в пять раз. Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, так как алюминий и формальдегид обладают накопительным эффектом и постепенно разрушают организм человека, акцентировали в ведомстве.

Деятельность ВОС-4 приостановлена до момента, когда вода, поступающая потребителям, станет соответствовать санитарным нормам и правилам, сообщают в Роспотребнадзоре.

Напомним, проверка ВОС-4 была проведена после сообщений в социальных сетях жителей города Пыть-Ях на химические ожоги, которые возникают после мытья рук горячей водой из-под крана.

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