Нарендра Моди создал премию работникам полиции в честь Субхаса Чандра Боса

Нью-Дели, , 18:55 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявило том, что каждый год работникам полиции, продемонстрировавшим высокий профессионализм при исполнении своих обязанностей, будет вручаться национальная премия имени Субхаса Чандра Боса, одного из лидеров движения за независимость, индийского политика, боровшегося в годы Второй Мировой войны против англичан на стороне японцев.

Как сообщает индийская газета «Джагран», первая премия будет вручена уже 23 января 2019 года и ее получат входящие в структуру министерства внутренних дел спасатели, показавшие высокий профессионализм и проявившие отвагу во время спасательных операций в южных штатах Индии. Их деятельность, как отметил премьер-министр, «не должна быть забыта индийским народом».

Личность Субхаса Чандра Боса считается довольно противоречивой за рубежом, что объясняется его связями с японским правительством в годы Второй Мировой войны. При этом в самой Индии он считается национальным героем, который использовал любую возможность для «вызволения» своей родины из-под власти власти англичан.