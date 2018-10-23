Гвинейцы — лидеры по числу нелегальной иммиграции в ЕС

Брюссель, , 15:36 — REGNUM Выходцы из африканской Гвинеи оказались самой большой национальной группой в числе нелегальных мигрантов, прибывших в Европейский союз (ЕС) по морю в 2018 году. Об этом 23 октября пишет газета El País.

Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в этом году в ЕС прибыли по меньшей мере 86 436 человек. 11,4%, то есть 8 762 человека из них оказались гвинейцами. За ними расположились сирийцы — 10,9% (8 403 человека), малийцы — 8,8% (6 799), иракцы — 7,7% (5 954), марокканцы — 7,7% (5 949). При этом выходцы из Африки предпочитают оставаться в Испании, которая служит главным портом для нелегалов в ЕС. Уроженцы Ближнего Востока выбирают другие страны.

Так, в Испании на конец августа 23,5% нелегалов составляли гвинейцы, 17,5% — малийцы, 16,6% — марокканцы. За ними следуют уроженцы Кот-д'Ивуар и Гамбии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным немецкой разведки, мафия организует доставку нелегальных мигрантов в ЕС. Гарантия транспортировки в ЕС из Марокко стоит для мигранта от €2 тыс. до €4 тыс.

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