Вторник, 23 Октября 2018 года
16:56:20 МСК

Гвинейцы — лидеры по числу нелегальной иммиграции в ЕС

Общество

Африканцы предпочитают обосновываться в Испании, уроженцы Ближнего Востока выбирают другие европейские страны

Брюссель, 23 октября 2018, 15:36 — REGNUM  Выходцы из африканской Гвинеи оказались самой большой национальной группой в числе нелегальных мигрантов, прибывших в Европейский союз (ЕС) по морю в 2018 году. Об этом 23 октября пишет газета El País.

Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в этом году в ЕС прибыли по меньшей мере 86 436 человек. 11,4%, то есть 8 762 человека из них оказались гвинейцами. За ними расположились сирийцы — 10,9% (8 403 человека), малийцы — 8,8% (6 799), иракцы — 7,7% (5 954), марокканцы — 7,7% (5 949). При этом выходцы из Африки предпочитают оставаться в Испании, которая служит главным портом для нелегалов в ЕС. Уроженцы Ближнего Востока выбирают другие страны.

Так, в Испании на конец августа 23,5% нелегалов составляли гвинейцы, 17,5% — малийцы, 16,6% — марокканцы. За ними следуют уроженцы Кот-д'Ивуар и Гамбии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным немецкой разведки, мафия организует доставку нелегальных мигрантов в ЕС. Гарантия транспортировки в ЕС из Марокко стоит для мигранта от €2 тыс. до €4 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарантия попадания в ЕС для нелегала стоит от €2000 — немецкая разведка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить