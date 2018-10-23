Верховный суд Индии отказался снизить возраст вступления в брак с 21 года

Нью-Дели, , 16:56 — REGNUM 22 октября судебная коллегия под руководством председателя верховного суда Индии Ранджана Гогои отклонила запрос на снижение минимально допустимого возраста вступления в брак для мужчин с 21 до 18 лет. Обращение было сделано адвокатом Ашоком Панде. По итогу слушания заявитель получил штраф в размере 350 долларов США за отсутствие общественного интереса к запросу.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», одним из основных аргументов, представленных Ашоком Панде, являлось то, что мужчины могут голосовать и проходить службу в вооруженных силах по достижении 18 лет, но не имеют права сочетаться узами брака, что является нарушением прав мужского населения страны.

Обращение Ашока Панде было призвано оспорить положения закона о запрете детских браков, специального закона о браке, а также закона об индусских браках, которые содержат указание на минимальный возраст вступления в брак для мужчин.