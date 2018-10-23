«Вести-Крым» не штрафовали за кадры нападения на колледж в Керчи

Москва, , 15:20 — REGNUM «Вести-Крым» не будут платить штраф за показанные в эфире кадры массового убийства в Керченском политехническом колледже. Сведения о штрафе, поступившем в адрес филиала ВГТРК — ГТРК «Таврида», распространённые рядом Telegram-каналов, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора 23 октября.

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«Информация […] является ложной», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что речь идёт о шок-контенте, а вот побуждения к осуществлению подобных действий в публикуемых видеоматериалах в СМИ отсутствовали.

Как сообщало ИА REGNUM, кадры записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели несколько фрагментов вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж, были показаны 21 октября в программе «Вести Крым». Спустя несколько часов сюжет был удалён со всех платформ в интернете, однако до сих пор доступен на популярном видеохостинге.

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Добавим, что Роскомнадзор обещал наказать все СМИ, которые публиковали непроверенные факты и персональные данные несовершеннолетних пострадавших без согласия родителей.

Напомним, 17 октября студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении и устроил взрыв. Жертвами трагедии стали 20 человек. Сам нападавший покончил с собой. Более 50 человек попали в больницы с травмами различной степени тяжести.

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