В Казахстане 75% населения имеют ограничения на получение ипотеки

Астана, , 15:25 — REGNUM В программе льготного ипотечного кредитования могут принять участие 4,6 млн жителей Казахстана или около 25% граждан республики, сообщает 23 октября издание Informburo со ссылкой на председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию Мархабата Жайымбетова.

В Казахстане проживает 18,3 млн человек, из них 13,7 млн — имеют ограничения на получение ипотеки. В эту группу попадают граждане нетрудоспособного возраста, пенсионеры, студенты, должники и самозанятые.

Жайымбетов отметил, что на строительство кредитного жилья выделяется 277 млрд тенге ($765 млн). Стоимость одного квадратного метра в регионах составляет 140 тыс. тенге ($387), в Астане, Алма-Ате, Чимкенте, Актюбинске и Атырау — 180 тыс. тенге ($497).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане начата работа по снижению первоначального взноса по ипотечной программе «7−20−25» для работников некоторых профессий, востребованных в регионах республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане снизят первоначальные взносы по ипотечной программе «7-20-25»