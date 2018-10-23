Прокуратура Ярославля: мэрия Ярославля ответит за «Экоград»

Ярославль, , 14:48 — REGNUM Прокуратура города Ярославля внесла представление в адрес мэра Ярославля с требованием обязать подрядчика выполнить гарантийные обязательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Речь идет о скандально известной компании — «Экоград», которая в 2017 году исполняла муниципальный контракт по ремонту дорог во Фрунзенском и Красноперекопском районах. Ярославля. Работы по контракту приняты заказчиком, то есть Агентством по муниципальному заказу ЖКХ, в декабре 2017 года.

Гарантийный срок по контракту составляет 4 года.

«По результатам обследования участков автомобильных дорог, ремонт которых выполнялся в рамках контракта с ООО «ЭКОГРАД», заказчиком 17.04.2018 выявлены нарушения требований к нормативному состоянию автомобильных дорог: частичное разрушение швов на стыках полос, просадка колодцев, частичное разрушение асфальтобетонного покрытия, занижение обочин, отсутствие водоотвода и иные недостатки», — сообщают в прокуратуре.

Однако на момент проверки прокуратуры в сентябре 2018 нарушения, отраженные в акте, в рамках гарантийных обязательств подрядчиком не устранены. Более того, заказчик не предпринимал мер по устранению выявленных недостатков по ряду объектов.

По результатам проверки прокуратурой Ярославля в адрес мэра города внесено представление об устранении нарушении закона.

По итогам его рассмотрения заказчиком создана комиссия по гарантийному обследованию дорог в рамках названного муниципального контракта, организована претензионно-исковая работа с подрядчиком. Начальник отдела по организации работ по реконструкции автодорог МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля привлечен к дисциплинарной ответственности.