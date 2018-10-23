Специальная зона с номерами открылась в аэропорту Владивостока

Владивосток, , 14:47 — REGNUM Пассажиры в международном аэропорту Владивостока теперь могут с комфортом провести время перед рейсом. Там открылась специальная зона с одноместными и двухместными номерами, а также так называемыми «капсулами», передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Номера оснащены по минимуму, но все необходимое есть. Капсулы представляют собой помещения с удобными креслами, в которых можно спать. Естественно, в зоне комфортного ожидания можно принять душ и получить доступ к бесплатному WI-FI.

«Либо задержки рейсов, либо нестыковки рейсов, — сказал управляющий зоной комфортного ожидания Олег Карпов. — Люди перелетают, с одной стороны, естественно, рейсы могут где-то не совпадать. Ну и, конечно же, бывают несогласования какие-то — погодные условия — естественно, рейсы задерживаются».

«Не нужно покидать аэровокзал, заказывать такси, — отметила руководитель пресс-службы «Международного аэропорта Владивосток» Ирина Присяжнюк. — Это очень удобно. То есть вы находитесь в общей зоне, вы находитесь в терминале, вы поднимаетесь на третий этаж, вы отдыхаете. Пространство очень комфортное, очень уютное».

Дешевле всего отдохнуть в капсуле: от 500 рублей с 8 утра до 8 вечера — в остальное время — до 1000 рублей. Стоимость одноместного номера днем — полторы тысячи и вдвое дороже ночью. За возможность принять душ придется отдать 700 рублей.