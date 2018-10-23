В Ростове-на-Дону искореняют остановки по требованию

Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM Ростовские власти решили навести порядок на транспортных артериях города-миллионника и начали искоренять остановки по требованию.

«С 1 октября в донской столице упразднен режим движения «маршрутное такси». Это касается всех маршрутов, в том числе, не охваченных конкурсными процедурами этого года, работающими ранее в режиме маршрутного такси. Теперь весь общественный транспорт обязан останавливаться только в установленных местах», — уточнил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко.

Изменения носят исключительно социальную направленность, отмечает глава департамента. По его словам, все автобусы без исключения (большой и малой вместимости) оборудуют безналичной системой оплаты проезда. Это поможет вести учёт льготных категорий граждан, а также предоставит право на льготный проезд всем пассажирам.

ИА REGNUM напоминает, что о запуске пилотного проекта, который предполагает осуществление проезда в пассажирском транспорте льготными категориями граждан только по социальным картам, сообщалось в начале августа. Пластиковые карточки заменят действующий талон, которым в настоящее время пользуются более 85 тыс. горожан для бесплатного проезда.

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