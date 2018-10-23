Российские инженеры предложили альтернативу арматуре из нержавеющих сталей

Москва, , 14:42 — REGNUM Альтернативой футерованной арматуре и арматуре из нержавеющих сталей, применяемой при повышенных температурах и высоком давлении, в условиях воздействия интенсивного потока агрессивных сред, станет арматура из полимерных композиционных материалов, сообщает 23 октября пресс-служба концерна «Техмаш».

Образцы этой продукции представлены на XVII Международной выставке PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели», которая проходит в Москве с 23 по 25 октября.

«В последние годы наблюдается неуклонный рост применения полимерной трубопроводной арматуры на предприятиях химической и судостроительной промышленности, энергетическом комплексе», — сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

Отмечается, что полимерные изделия могут эксплуатироваться при температурах до 180 °C, давлении до 25 атм, для обеспечения работы трубопроводов с водяным паром, кислотами, органическими веществами, абразивными частицами.

PCVExpo — это единственная в России международная выставка промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, а также приводов и двигателей для предприятий различных отраслей промышленности. В этом году PCVExpo объединила более 500 экспонентов из 35 стран мира.

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