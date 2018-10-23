В Казахстане снизят первоначальные взносы по ипотечной программе «7-20-25»

Астана, , 14:42 — REGNUM В Казахстане начата работа по снижению первоначальных взносов по ипотечной программе «7−20−25» для учителей, врачей, полицейских и других работников, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрата Алтынбекова.

Первоначальный взнос снижается в рамках поручения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В настоящее время подписаны меморандумы с акиматами (администрациями) Чимкента, Актюбинской, Алма-Атинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана выступил с обращением к народу, в ходе которого поручил ликвидировать очереди на бесплатное жилье. Глава государства считает, что всех необходимо расселить в кредитное жилье.

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