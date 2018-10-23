ДНР: Украинские боевики заминировали дороги к западу от Горловки

Донецк, , 14:43 — REGNUM Солдаты ВСУ установили противопехотные мины на дорогах в районе посёлка Новгородское, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов 23 октября, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Нам стало известно об установке боевиками 16-го батальона 58-й бригады противопехотных управляемых мин типа МОН на окраине населенного пункта Новгородского… Шесть из десяти точек минирования расположены на проселочных дорогах, используемых жителями указанного района», — заявил Безсонов.

Представитель ДНР отметил, что характер минирования и его удалённость от зоны боевых действий указывает на то, что мины установлены скорее для убийства мирных жителей, нежели для обороны от войск ДНР.

Отметим, что солдаты ВСУ могут иметь и корыстный мотив. Напомним, ранее стало известно о практике продажи карт минных полей боевиками своим сменщикам.

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