Судебные приставы арестовали забор жителя Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, , 13:58 — REGNUM У жителя Нижнего Новгорода, который задолжал более 3 млн рублей кредитным организациям, приставы арестовали забор из профнастила. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Отмечается, что гражданин оформил несколько кредитов на разные нужды, однако через некоторое время перестал их оплачивать.

«В связи с этим в Сормовском районном отделе судебных приставов города Нижнего Новгорода возбуждено восемь исполнительных производств на общую сумму более 3 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с тем, что гражданин игнорировал все действия судебных приставов, сотрудники УФССП арестовали забор из профнастила, который был демонтирован и изъят.

«Если в течение десяти дней мужчина не оплатит задолженность, забор будет передан на реализацию», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пермском крае фирма, занимающаяся производством машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, может лишиться земли. В настоящее время арест наложен на 49 участков, проводится их оценка.

Читайте также: За долг в 2 млн рублей у пермской фирмы арестовали земельные участки