Жители Львовской области перекрыли трассу в Польшу, требуя ремонта дорог

Мостиска, Украина, , 13:57 — REGNUM Жители города Мостиска Львовской области перекрыли трассу «Львов-Шегини», ведущую к пункту пропуска «Шегини» на границе с Польшей, и требуют отремонтировать дороги в своём городе, сообщило 23 октября издание «Вести».

Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу, тем самым заблокировав движение транспорта. Всего в акции принимает участие около ста человек.

Напомним, ранее подобные акции проводились в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

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Отметим, что «дорожную» тему активно использует для пиара премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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