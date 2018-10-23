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Жители Львовской области перекрыли трассу в Польшу, требуя ремонта дорог

Общество

На место прибыла полиция

Мостиска, Украина, 23 октября 2018, 13:57 — REGNUM  Жители города Мостиска Львовской области перекрыли трассу «Львов-Шегини», ведущую к пункту пропуска «Шегини» на границе с Польшей, и требуют отремонтировать дороги в своём городе, сообщило 23 октября издание «Вести».

Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу, тем самым заблокировав движение транспорта. Всего в акции принимает участие около ста человек.

Напомним, ранее подобные акции проводились в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

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Отметим, что «дорожную» тему активно использует для пиара премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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