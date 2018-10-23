Верховный муфтий России осудил митинги в Ингушетии против границы с Чечней

Уфа, , 13:49 — REGNUM Вопросы установления границ между субъектами должны решаться не на митингах, а по закону. Необходимо находить компромиссы за столом переговоров. Такое мнение высказал 23 октября верховный муфтий России Талгат Таджуддин, комментируя ситуацию в Ингушетии на полях исламского форума в Уфе.

По словам муфтия, народы Чечни и Ингушетии живут веками в одном государстве, поэтому никакими митингами вопросы границы между ними решать нельзя. Он выразил надежду, что «между этими братскими народами и республиками не только будет найден компромисс, а полное взаимопонимание придет», цитирует Таджуддина ТАСС.

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Напомним, в столице Ингушетии с 4 до 17 октября продолжался митинг по поводу подписанного 26 сентября главами Чечни и Ингушетии соглашения об административной границе между субъектами. Вопрос оставался нерешенным с 90-х годов прошлого века, когда Чечено-Ингушская АССР разделилась на две республики.

Однако ряд общественников и политических объединений Ингушетии нашли соглашение ущемляющим интересы региона. Они обратились за помощью в полпреду президента РФ в СКФО Александру Матовникову, а также передали письмо для Владимира Путина. Делегаты митинга, кроме вопроса о границе с Чечней подняли вопросы коррупции в Ингушетии. На днях стало известно, что в республику направлены представители администрации главы государства для установления фактов коррупции, на которые пожаловались митингующие.

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