«Определенные моменты» мешают экипажу «Норда» покинуть Украину

Москва, , 13:44 — REGNUM Экипаж рыболовецкого судна «Норд» по-прежнему вынужден оставаться на Украине, сообщила 23 октября представитель судовладельца Анна Шевелева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Что касается наших ребят — к сожалению, они находятся на территории Украины, также, как и капитан Владимир Николаевич Горбенко. По нему в сентябре дело должно быть передано в суд, но, как мы убедились, украинская сторона очень любит затягивать вопросы с подобными делами. Дело в суд пока не передано. По нашим членам экипажа суды закончены, административные, но есть еще, скажем так, определенные моменты, которые мешают им покинуть территорию Украины», — рассказала она.

23 октября стало известно, что арестованное на Украине рыболовецкое судно «Норд» будет выставлено на продажу. Аукцион проводит украинское государственное предприятие «Система электронных торгов арестованного имущества» («СЕТАМ»). Торги назначены на 7 ноября. Стартовая цена составит около 58 тысяч долларов.

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