«Коренные жители Боровска поддерживают» снос аварийных домов

Боровск, Калужская область, , 13:25 — REGNUM В городе Боровске Калужской области начался снос старых домов, попавших под программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Ряд интернет-изданий, в том числе федеральные, посчитали это уничтожением исторического центра города. 19 октября в районном центре состоялось пресс-мероприятие, инициированное городской администрацией, в рамках которого прошло обсуждение возможных перспектив предназначенных под снос домов. Сегодня должна состояться встреча, где возможно определятся потенциальные инвесторы их реконструкции.

Ситуацию для ИА REGNUM прокомментировал глава городской администрации Боровска Михаил Климов.

«После возмущения общественности в Боровске приостановили снос аварийных зданий, они законсервированы, — заявил он. — Именно это стало результатом пятничной встречи. Мы также договорились о том, что общественники помогут привлечь инвесторов, которые возьмутся за реконструкцию заинтересовавших их домов и дадут им вторую жизнь. Ведь эти строения не могут долго стоять законсервированными. Они не случайно были признаны аварийными. Ветхие строения представляют реальную опасность, тем более если учесть, что часть из них расположена вблизи школы. Да, и кроме того, грядет зима, этими домами могут по своему усмотрению начать пользоваться асоциальные элементы. А там и до беды недалеко, сколько уже таких ситуаций было. Словом, мы сказали представителям общественности — помогите привлечь инвесторов, чтобы дома зажили новой полноценной жизнью. Насколько мне известно, пять-шесть домов уже заинтересовали инвесторов».

«И раз мы уже заговорили о количестве домов, то сразу стоит уточнить одну цифру, — отметил Климов. — Рядом интернет-изданий и через соцсети подавалась информация, что под снос в Боровске попадают более 20 домов, все они имеют культурную ценность и расположены в историческом центре города. Это не так. Во-первых, домов не более 20, а 17. Во-вторых, охранный статус имеет только дом №22 на площади Ленина, но его никто сносить не собирается. Да, в историческом центре есть пара старых домов, но они не имеют охранного статуса. А в большинстве своем дома разбросаны по всему городу. Когда мы формировали список аварийного жилья, мы исходили из обращений граждан, которые просто «забрасывали» нас письмами, жалобами о том, что в подобных условиях жить невозможно, дома разрушаются и несут в себе опасность. В результате все 17 домов были признаны аварийными еще до 2012 года и расселены более полугода назад».

«Когда мы проводили всю эту работу, мы обсуждали ее с градостроительным комитетом города, он одобрил все чертежи и планы, у него не возникло ни претензий, ни нареканий, — подчеркнул глава городской администрации Боровска. — О сносе все члены комитета, в числе которых есть и сегодняшние защитники домов, были оповещены заранее, полгода назад. Почему сегодня некоторые члены градсовета изменили свое мнение, не знаю, возможно, это желание привлечь внимание к себе. Кстати, большая часть защитников аварийных домов — это москвичи и часть — новоиспеченные боровчане. Коренные жители в большинстве поддерживают действия городской власти».

«Да, ситуация сегодня не простая, но я надеюсь, сегодняшняя встреча даст положительные результаты и все это пойдет на пользу Боровску, привлечет инвесторов, даст импульс к развитию», — подытожил глава администрации Боровска Калужской области Михаил Климов.