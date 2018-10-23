Законопроект о госрегулировании в сфере обработки big data внесен в Госдуму

Москва, , 13:25 — REGNUM Законопроект, регулирующий большие массивы информации big data, внес в Госдуму депутат Михаил Романов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября. Законопроектом предлагается установить особенности государственного регулирования обработки больших пользовательских данных (порядок сбора, передачи и иной обработки больших пользовательских данных). При этом прописывается, что все данные будут доступны правоохранительным органам.

Поправками устанавливается требование об обязательном информировании пользователя об обработке больших пользовательских данных путем размещения на сайте оператора больших пользовательских данных в интернете соответствующего информационного сообщения, а при отсутствии такого сайта иным доступным способом.

Кроме того, законопроектом установлена обязанность оператора до начала обработки больших пользовательских данных получать информированное согласие в электронной форме пользователя абонентского терминала (пользовательского оборудования) об идентификации сетевого адреса.

«Указанные новации позволят выработать единообразные по форме и содержанию документы, способствующие обеспечению защиты прав пользователей при обработке больших пользовательских данных», — отмечает автор.

Роскомнадзор будет вести реестр операторов больших пользовательских данных.