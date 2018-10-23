На Ямале ждут «визита НЛО»

Салехард, , 13:22 — REGNUM В Ямальском районе ожидается падение отделяющихся частей ракетоносителя. Место «визита НЛО» намечено в районе между селом Яр-Сале и деревней Порц-Яха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципального образования.

Власти Ямальского района просят население воздержаться от поездок в направлении деревни Порц-Яха с 25 октября, резерв 26 октября 2018 года состоится пуск ракеты космического назначения «Союз-2» с космодрома «Плесецк» Архангельской области.

«Форма отделяющейся части в виде эллипса с координатами центра: 67гр. 09мин. С.Ш., 69 гр. 56мин. В.Д. Размеры полуосей 51/64 км», — говорится в сообщении.

Населённым пунктам падение частей ракетоносителя не угрожает. Оленеводам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Перед пуском район будет обязательно обследован представителями космодрома и администрации Ямальского района.

Для жителей района падение падение ступеней ракет давно стало обычным делом. Методика оповещения людей отработана годами, сообщают в МЧС по ЯНАО. Последствиями падения ступеней были лишь байки о визитах неопознанных летающих объектов, к которым уже местное население привыкло.

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