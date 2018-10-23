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«Мне нужны две операции»: Савченко рассказала о проблемах со здоровьем

Общество

«Это старая травма в колене еще с армии»

Киев, 23 октября 2018, 13:08 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила во время заседания в суде о том, что ей необходимо провести две операции на колене, передает 23 октября агентство УНН.

«Мне действительно нужны две операции, это старая травма в колене еще с армии», — заявила Савченко, добавив, что из-за того, что сейчас она мало двигается, у нее «все воспалилось».

Напомним, Шевченковский районный суд в Киеве рассматривает сегодня, 23 октября, ходатайство прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, Надежда Савченко обвиняется на Украине в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного деятеля, создании террористической группы и подготовке теракта, а также незаконном обращении с оружием.

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Дело Савченко
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