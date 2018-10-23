Число жалоб оренбуржцев на транспортные услуги удвоилось

Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбургской области жители стали чаще жаловаться на оказываемые им транспортные услуги. Число обращений за девять месяцев 2018 года по сравнению с прошлогодним перидом выросло на 55,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За девять месяцев 2017 по вопросам оказания транспортных услуг в ведомство поступило 30 обращений, за аналогичный период 2018 года получено 68 жалоб, большая часть из которых (63) поступила от граждан.

Из числа поступивших обращений 77,9% касались перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 17,6% — перевозок воздушным транспортом.

В большинстве жалоб граждан на автомобильные перевозки речь шла об отсутствии возможности оплатить услугу безналичным путем, в том числе при наличии терминала осуществить бесконтактную оплату. Также регистрировались жалобы на невыдачу билета, грубость водителя и ненадлежащее качество перевозок.