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«Керченского стрелка» посмертно проверят в институте Сербского — СКР

Общество

В переданных материалах есть описание сообществ в соцсетях, которые посещал убийца

Москва, 23 октября 2018, 12:48 — REGNUM  Психиатрическая экспертиза Владислава Рослякова, устроившего стрельбу со взрывами в Керченском политехническом колледже, будет произведена специалистами Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского. Об этом сообщает 23 октября РБК.

Отмечается, что в центр уже переданы собранные материалы по «керченскому стрелку», включая его медицинский анамнез.

«Собрали всю медицинскую документацию, касающуюся Владислава Рослякова, и передали ее для проведения посмертной экспертизы специалистам в области психиатрии», — цитирует агентство слова источника в СКР.

В ведомстве сообщили, что в переданных материалах есть описание сообществ в соцсетях, которые посещал убийца.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до нападения на колледж Росляков сжег на пустыре Библию и все свои личные вещи.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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