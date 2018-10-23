«Куда еще девать деньги?»: соцсети о контроле Минобороны за курсантами

Москва, , 14:25 — REGNUM Минобороны РФ будет следить за интернет-активностью курсантов и воспитанников учебных заведений военного ведомства с помощью специального оборудования, стоимость которого составляет 485 млн рублей. Пользователи соцсетей скептически отнеслись к этой новости и отреагировали на неё многочисленными мемами.

https://twitter.com/oldLentach/status/1054650117846978560

По мнению пользователей, в России есть куда более насущные проблемы, требующие государственного финансирования. Например, закупка медицинского оборудования, строительство больниц и школ, а также содержание тех же курсантов.

https://twitter.com/scratching_/status/1054640057104195584

https://twitter.com/Sandy_mustache/status/1054645340157161472

«Ну, а куда их еще девать-то? Ведь все уже у нас есть», — пишет Джельсомино.

При этом юзеры считают, что за активностью военнослужащих в интернете следят уже давно, поэтому такое решение Минобороны РФ вводит в заблуждение.

«По-моему, уже давно следят, курсанты поэтому меняют свои ФИО на левые», — отметил Ксанакс.

«Не секрет, что следят вообще за всеми военными, даже фотки в форме выкладывать нельзя», — подтвердил Иван М.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ разместило на сайте государственных закупок заказ на специальное оборудование, с помощью которого ведомство будет следить за доступом курсантов и воспитанников к интернет-ресурсам. На комплексное оснащение вооружённых сил средствами контроля доступа планируется потратить 485 млн рублей — такова начальная цена контракта. Согласно конкурсной документации, средства будут выделять из федерального бюджета в течение двух лет: в 2018 году — 200 млн рублей, в 2019 году — 285 млн рублей.

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