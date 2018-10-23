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Тюлень подружился с британским дайвером — видео

Общество

Дайвер считает, что тюлень таким образом проверяет, достаточно ли плотно сидит на его голове маска

Лондон, 23 октября 2018, 12:34 — REGNUM  У побережья островов Фарн на северо-востоке Соединённого Королевства британский дайвер Бен Бёрвилл подружился с тюленем, обожающим обниматься. Видеозапись подводного «контакта» ныряльщик опубликовал в YouTube.

Тюлень при встрече с Бёрвиллом обхватывает его ластами и крепко прижимается к аквалангисту. Затем зверь начинает теребить зубами маску на его голове. Дайвер считает, что тюлень таким образом проверяет, достаточно ли плотно она сидит.

Как сообщало ИА REGNUM, в британском Южном Корнулолле тюлень пытался залезть в байдарку к прогуливавшимся на воде туристам. На видеоролике видно, как тюлень пытается влезть на байдарку к пожилому мужчине.

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