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В Ярославскую область пришла новая партия бесплатной вакцины от гриппа

Общество

Уже привито более 200 тысяч человек

В Ярославскую область пришла новая партия бесплатной вакцины от гриппа
Иллюстрация: Yarregion.ru
Медсестра

Ярославль, 23 октября 2018, 12:34 — REGNUM  В Ярославскую область пришла вторая партия вакцины от гриппа — около 225 тысяч доз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бесплатная вакцина закончилась в начале октября.

Вторая партия за счет федерального бюджета была привезена в область на прошлой неделе и вакцину медицинские учреждения уже получили. Сейчас в регион завезено 100% или 409 000 доз. За счет средств регионального бюджета планируется привить 14 250 человек. Поставка вакцины ожидается в конце октября», — сказали корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Иначе говоря, ярославцы снова могут обращаться за бесплатными прививками в поликлинику. В Ярославской области в этом году планируется привить 562 840 человек — 45% населения региона, из них 102 000 — дети. Деньги на закупку вакцины выделены из федерального и областного бюджетов. По последним данным сейчас привито 236 858 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области закончилась бесплатная вакцина от гриппа

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