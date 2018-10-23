28% жителей РФ предложили усилить охрану школ после ЧП в Керчи — ВЦИОМ

Москва, , 12:28 — REGNUM Многие жители Российской Федерации выступают за усиление охраны в учебных заведениях после бойни в политехническом колледже в Керчи. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, главным элементом профилактики таких преступлений, по мнению 28% опрошенных, должно стать именно усиление охраны в зданиях. Еще 18% респондентов полагают, что в стране нужно заменить вахтерш на профессионалов, повысить квалификацию охранников, а также предоставить право досмотра.

Необходимым проводить воспитательные работы с учащимися считают 16% опрошенных. В свою очередь, 12% респондентов уверены, что как в школе, так и в семье нужно уделять больше времени воспитанию подростков.

Кроме того, 9% участников опроса выступают за ужесточение законодательства в сфере обращения оружия, а 7% респондентов высказались в пользу запрета компьютерных игр и отказа от демонстрации насилия по телевизору.

Опрос проведен 19 октября 2018 года среди граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи произошло нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа. В результате инцидента погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Нападавший на людей молодой человек покончил с собой.

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