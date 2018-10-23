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В Казахстане планируют открыть три университетские больницы

Общество

К реализации проекта привлечены консультанты Европейского банка реконструкции и развития

Астана, 23 октября 2018, 12:34 — REGNUM  В рамках государственно-частного партнерства в Казахстане появятся три университетские больницы, заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на заседании правительства, сообщает 23 октября издание Informburo.

Министр отметил, что по университетской больнице в Алма-Ате получено положительной экономическое заключение на концессионное предложение. К реализации проекта привлечены консультанты Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составит 28 млрд тенге ($77 млн), срок концессии — 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в Казахстане по механизму государственно-частного партнерства заключено 443 договора на общую сумму 1,1 трлн тенге ($3 млрд).

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Государственно-частное партнерство
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