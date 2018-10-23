Взявшийся за нож российский полярник отправлен под домашний арест

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для петербургского полярника, обвиняемого в покушении на убийство на российской полярной станции в Антарктиде.

Как сообщает 23 октября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Сергею Савицкому назначен домашний арест по 8 декабря 2018 года. По данным СМИ, 54-летний инженер был задержан 20 октября в аэропорту «Пулково». В тот же день ему предъявили обвинение.

«Савицкий против домашнего ареста не возражал», — добавили в судебной пресс-службе.

По версии следствия, 9 октября 2018 года в столовой российской антарктической станции «Беллинсгаузен», находящейся на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, Савицкий с целью убийства ножом умышленно нанес потерпевшему не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

Как сообщали СМИ, пострадавший 54-летний сварщик был эвакуирован в Чили и помещен в больницу в тяжелом состоянии.

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