Семьи жертв крушения Ту-154 под Сочи намерены истребовать $79 млн за вред

Москва, , 12:11 — REGNUM Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи намерены взыскать со страховщиков компенсации по международным нормам. В настоящее время иски в Мещанский суд Москвы готовятся предъявить 79 человек.

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В качестве ответчиков выступают страховая компания СОГАЗ и английская перестраховочная компания «Алмин». Выплаты будут зависеть от степени родства и положения родственников — иждивенцы, родственники.

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«Сумма исковых требований на одного погибшего будет составлять порядка $1 млн, итого $79 млн рублей», — цитирует ТАСС слова адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы родственников погибших при крушении.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года через несколько секунд после вылета из аэропорта Адлера. На борту воздушного судна находились военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию на новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим. Всего, а авиакатастрофе погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. Расследованием крушения Ту-154 занималась комиссия с участием экспертов Минобороны, Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна «Туполев».

Напомним, в середине июня 2018 года семьи погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи подали иск в Высокий суд Лондона к группе СОГАЗ, выступавшей страховщиком пассажиров, и её партнеру MS Amlin. Они намерены добиваться повышения компенсаций.

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