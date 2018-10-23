В Тюменской области сформирован лонг-лист для переименования «Рощино»

Тюмень, , 12:17 — REGNUM Общественная палата Тюменской области сформировала лонг-лист из имён — претендентов на присвоение почётного имени аэропорту «Рощино» в рамках федерального проекта «Великие имена России». По итогам обсуждения тюменцы назвали почти 30 имён-претендентов, но по правилам проекта необходимо было предоставить лишь имена десяти выдающихся земляков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном общественном органе.

К обсуждению привлекались депутаты и общественники, работники культуры и госорганов, журналисты и пользователи социальных сетей. Тюменцы выбрали следующие имена, которыми, по их мнению, стоит называть воздушную гавань Тюмени.

Это великий русский химик, уроженец Тобольска, Дмитрий Менделеев. Уроженец Ишимского уезда, классик русской литературы и автор сказки «Конёк-Горбунок» Пётр Ершов. Уроженец Тобольска, автор классических русских романсов Александр Алябьев. Уроженец Тобольска, энциклопедист Сибири Семён Ремезов. Уроженец Тюмени и популярный советский певец Юрий Гуляев. Тюменский краевед Иван Словцов. Знаменитый русский художник-«передвижник», уроженец Тобольска, Василий Перов. Советский организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко, именем которого назван город в ЯНАО. Советский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Салманов. Уроженец Ялуторовска, русский меценат Савва Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках общенационального конкурса «Великие имена России» граждане страны выберут имена великих соотечественников, которые будут присвоены 45 аэропортам.

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