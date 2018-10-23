Работодатели Астаны получат субсидии за создание рабочих мест для инвалидов

Астана, , 12:11 — REGNUM Центры занятости населения Астаны будут выделять субсидии работодателям в размере 280 тыс. тенге ($770) за создание специальных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, сообщили 23 октября в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Средства буду выделяться на создание рабочих мест для инвалидов, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. На рабочем месте должен быть установлен стол с возможностью наклона рабочей поверхности и изменения высоты, стул с возможностью изменения высоты и наклона сидения и спинки, компьютер, дополнительные подножки, а также другие специальные приспособления.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Атырау открылся образовательный реабилитационный центр «Ерекше» для детей с диагнозом аутизм, ДЦП, ЗПРР и синдром Дауна.

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