Мусорные баталии довели мэра Северодвинска до суда

Северодвинск, Архангельская область, , 12:01 — REGNUM Северодвинский городской суд отказал мэру города Игорю Скубенко в удовлетворении иска о защите чести и достоинства деловой репутации. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Поводом для обращения градоначальника в суд стало выступление на Северодвинском телевидении юриста Ирины Фединой. Она выступила против строительства мусорного полигона в Рикасихе и призвала мэра учитывать прежде всего интересы граждан, а не свои.

Судья счел, что оснований для удовлетворения иска нет. Градоначальник может обжаловать решение.

Напомним, региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЦентр» заявил о намерении построить вблизи Северодвинска современный мусоросортировочный комплекс, полигон для твердых и промышленных отходов и установки по их обезвреживанию и утилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные слушания по проекту превратились в митинг, большинство участников проголосовали против стройки. Севердвинцы выступали не только против строительства объекта, но и за отставку Игоря Скубенко. Градоначальник на слушания не пришел.

Жители Северодвинска опасаются, что за красивыми словами кроется организация обычной свалки, а участок, выбранный для строительства объекта, находится всего в километре от дачного поселка.

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