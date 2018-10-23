Мусорные баталии довели мэра Северодвинска до суда

Северодвинск, Архангельская область, 23 октября 2018, 12:01 — REGNUM Северодвинский городской суд отказал мэру города Игорю Скубенко в удовлетворении иска о защите чести и достоинства деловой репутации. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.
Поводом для обращения градоначальника в суд стало выступление на Северодвинском телевидении юриста Ирины Фединой. Она выступила против строительства мусорного полигона в Рикасихе и призвала мэра учитывать прежде всего интересы граждан, а не свои.
Судья счел, что оснований для удовлетворения иска нет. Градоначальник может обжаловать решение.
Напомним, региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЦентр» заявил о намерении построить вблизи Северодвинска современный мусоросортировочный комплекс, полигон для твердых и промышленных отходов и установки по их обезвреживанию и утилизации.
Как сообщало ИА REGNUM, общественные слушания по проекту превратились в митинг, большинство участников проголосовали против стройки. Севердвинцы выступали не только против строительства объекта, но и за отставку Игоря Скубенко. Градоначальник на слушания не пришел.
Жители Северодвинска опасаются, что за красивыми словами кроется организация обычной свалки, а участок, выбранный для строительства объекта, находится всего в километре от дачного поселка.
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