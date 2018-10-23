НВО рассказала о работе над фильмом о похищенных «Боко харам»* девушках

Абуджа, , 14:13 — REGNUM Телевизионная сеть НВО выпустила документальный фильм «Украденные дочери. Похищенные «Боко Харам» (запрещенная в РФ организация — прим. ред. ИА REGNUM )». Создатели ленты рассказали изданию Indiewire, как правительство Нигерии контролировало работу над лентой и как благодаря фильму были освобождены некоторые девушки.

Кинорежиссер Карен Эдвардс рассказала, что в 2014 году к ней обратился источник, связанный с президентом Нигерии, и предложил осветить эту историю. Правительство составляло план по освобождению некоторых девушек, поэтому собиралось контролировать ход повествования фильма. Впрочем, как подчеркнула Эдвардс, она не собиралась создавать пропагандистский материал.

В 2016 году, когда власти смогли освободить 21 девочку, продюсер Саша Ачилли прибыла в Нигерию. После начала съемок фильма были выпущены еще 82 девушки. Несмотря на то, что создатели ленты могли общаться с освобожденными, они всё еще не имели возможности самостоятельно контролировать ход повествования. В частности, правительство запретило кинематографистом спрашивать девушек, что произошло в лесу Самбиса якобы из-за того, что это нанесет им моральную травму. Однако Ачилли считает, что за этим кроется совсем другая причина — властям стыдно, что понадобилось так много времени для освобождения девушек.

Впрочем, пробелы в повествования создатели фильма смогли заполнить рассказами «забытых девушек», которые также стали жертвами «Боко Харам» (запрещенная в РФ организация — прим. ред. ИА REGNUM ) и смогли самостоятельно убежать из плена. Они поделились ужасающими историями о психических и физических пытках, а также о том, какие проблемы испытывают после бегства.

Напомним, в 2014 году террористическая группировка «Боко Харам» (запрещенная в РФ организация — прим. ред. ИА REGNUM ) похитило 276 девушек из школы в Чибоке и скрыло их в лесном массиве Самбиса. После в том числе глобальной кампании в социальных сетях с хэштегом #BringBackOurGirls, в которой участвовали мировые лидеры и знаменитости, власти Нигерии начали операцию по освобождению похищенных девушек.

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