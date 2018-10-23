Героем интернет-мема «Неверный парень» стали даже собаки

Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Мем «неверный парень» получил своё развитие в соцсетях, теперь его героями стали собаки. Новую популярную фотографию в сеть 22 октября выложила пользователь форума Reddit под ником Minarosli.

https://twitter.com/dailydot/status/1054650885719044096

Она рассказала, что сфотографировала своего кобеля породы Хаски в парке в тот момент, когда он играл с другими собаками. После того, как Minarosli увидела результат, он решила, что это «собачья» версия «Неверного парня». Другие участники форума сразу же начали придумывать различные комментарии к фотографии.

Читайте также: Запись NASA стала поводом для флешмоба в Twitter

Напомним, ранее в сети появился новый вариант мема «Неверный парень», это произошло после того, как была опубликована фотография со свадебной фотосесии, на которой жених смотрит не на свою невесту, а на накаченного мужчину, выходящего из воды.

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter заблокировал страницу Илона Маска за посты об аниме и криптовалюте