Полиция просит ростовских депутатов ужесточить «детский» комендантский час

Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Главное управление МВД России по Ростовской области обратилось в законодательное собрание региона с предложением ужесточить «детский» комендантский час. Законопроект, разработанный сотрудниками донской полиции, предусматривает запрет детям до 18 лет находиться без взрослых на улице с 23:00 до 6:00.

«Главное управление МВД РФ по Ростовской области направило в региональное Заксобрание письмо, в котором предлагается запретить детям до семи лет круглосуточно находиться на улице без взрослых, от семи до 16 лет — с 22:00 до 6:00 и в возрасте от 16 до 18 лет — с 23:00 до 6:00 на протяжении всего года», — сообщила журналистам старший инспектор по особым поручениям подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Ростовской области Анна Гугуева.

Такие меры, по мнению разработчиков законопроекта, помогут сократить показатель подростковой преступности. В полиции отмечают, что преступления, совершаемые несовершеннолетними, происходят в основном ночью.

В настоящее время в Ростовской области действует региональный закон № 346, в котором говорится о том, что находиться самим на улице в позднее вечернее время запрещается детям до 16 лет. За неисполнение правил предусмотрено наказание для родителей в виде штрафа до 500 рублей.

В документе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию», который донские законодатели приняли в декабре 2009 года, также сказано, что ограничение действует с 22:00 до 6:00 с 1 ноября по 31 марта и с 23:00 до 6:00 с 1 апреля по 31 октября.