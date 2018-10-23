ТОСЭРы и особые экономические зоны – «это всё для галочки»

Якутск, , 11:44 — REGNUM В Якутии территории опережающего социально-экономического развития — это способ заработка для владельцев отдельных предприятий, а не плодотворные инвестиции в экономику региона. Эффект от работы ТОСЭР минимальный, а урон предпринимателям, конкурирующим с получающими льготы компаниями — большой, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин.

Читайте также: Счетная палата РФ рассказала о неэффективности особых экономических зон

В пример он привёл деятельность угледобывающей компании «Колмар» в ТОСЭР «Южная Якутия». Депутат констатировал, что на этом предприятии работают менее 50% представителей местного населения, а социальные меры со стороны компании — обещание привести в порядок аэропорт Нерюнгри и построить спортзал.

«Но мы недосчитываемся миллиард налогов в год от этого предприятия. Сколько спортзалов можно построить на эти деньги? Об этом говорится, об этом пишется, но это всё для галочки. Нецелесообразность таких мер показала Счётная палата», — констатировал Гаврил Парахин.

ТОСЭР «Кангалассы» по его мнению тоже даёт сомнительный эффект. Например, работающая там компания «Бигэ», по словам депутата занимается тем, что просто разводит закупленную в Китае химию, разливает в тару и клеит наклейку «Сделано в Якутии».

«Сколько у нас предпринимателей сейчас из-за этой краски пострадали в плане того, что у них продажи резко сократились? Аналогично произошло и с другими направлениями. На самом деле ничего нового в этих ТОСЭРах не производится. Во-первых, не всех сюда берут, а во-вторых, попадают туда компании, у которых есть конкуренты, не представленные в ТОСЭРах. То есть они подсаживают на льготы компании с абсолютно не новым, а обычным продуктом, — считает Гаврил Парахин. — Разве у нас сэндвич-панели никто не производит? Ну кирпич — да, я согласен. Но этими кирпичами опять-таки занимаются не наша компания, а китайцы. Такие вот элементарные, казалось бы, вещи, но они все не в пользу нашим предпринимателям, не в пользу развития какого-то направления, чего-то нового. Тупо в Китае закупают химию, сливают её, получают за это льготы, а потом просят купить продукт крупные компании, чтобы товар реализовывался».

При этом депутат сетует на то, что действительно уникальные проекты никак не поддерживаются. Например, в посёлке Чернышевский Мирнинского района Якутии разведение осетровых рыб идёт на голом энтузиазме.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата РФ заключила, что механизм особых экономических зон (ОЭЗ) неэффективен для экономики России. По данным надзорного ведомства, объём средств на их финансирование составил 55,1 млрд рублей, а инвестиции были привлечены в размере 7,6 млрд рублей.

Напомним, с 2005 по 2016 год в России было создано 36 особых экономических зон на территориях 31 региона. С 2010 по 2016 год досрочно прекращена деятельность 10 ОЭЗ.