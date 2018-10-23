Twitter заблокировал страницу Илона Маска за посты об аниме и криптовалюте

Пало-Альто, США, , 11:36 — REGNUM Илон Маск на своей Twitter странице вновь признался в любви к аниме и стал предлагать подписчикам приобрести криптовалюту. О том, что контроль над учетной записью главы Tesla перешел в руки злоумышленников подумали не только его собеседники, но и администрация соцсети.

https://twitter.com/elonmusk/status/1054501056229588992

В одной из публикаций Маск вновь заявил, что любит аниме, в ответ на реплику пользователя Kiririn он разместил на странице изображение, являющееся отсылкой к известному аниме-сериалу «Канон».

https://twitter.com/elonmusk/status/1054520588734058496

А когда один из подписчиков спросил его про двухфакторную идентификацию аккаунтов Tesla, бизнесмен в ответ на это выложил рисунок с Биткоин-тян и предложил купить криптовалюту.

«Twitter подумал, что меня взломали и заблокировал мне страницу. Ха-ха», — написал Маск после произошедшего.

https://twitter.com/elonmusk/status/1054601360530784256

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Напомним, что ранее подписчики Twitter-страницы Илона Маска узнали, что предпринимателю нравится жанр аниме, в частности, фильмы «Твоё имя» и «Принцесса Мононоке». Предприниматель также сообщил, что он хотел бы создать меху (огромного человекоподобного робота).

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