Вторник, 23 Октября 2018 года
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Twitter ошибочно заблокировал аккаунт Илона Маска

Общество

Предприниматель не уточнил, что именно вызвало подозрение во взломе его аккаунта

Вашингтон, 23 октября 2018, 11:28 — REGNUM  Техподдержка социальной сети Twitter по ошибке заблокировала аккаунт основателя американской компании Tesla Илона Маска. Об этом предприниматель сообщил после восстановления доступа к микроблогу.

«Twitter решил, что меня взломали и заблокировал мой аккаунт. Ха-ха», — написал бизнесмен 23 августа.

https://twitter.com/elonmusk/status/1054601360530784256

Маск не уточнил, что именно вызвало подозрение во взломе его аккаунта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября министерство юстиции США инициировало расследование деятельности компании Tesla после заявлений Илона Маска в Twitter о возможном выкупе акций компании.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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