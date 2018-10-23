Twitter ошибочно заблокировал аккаунт Илона Маска

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Техподдержка социальной сети Twitter по ошибке заблокировала аккаунт основателя американской компании Tesla Илона Маска. Об этом предприниматель сообщил после восстановления доступа к микроблогу.

«Twitter решил, что меня взломали и заблокировал мой аккаунт. Ха-ха», — написал бизнесмен 23 августа.

https://twitter.com/elonmusk/status/1054601360530784256

Маск не уточнил, что именно вызвало подозрение во взломе его аккаунта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября министерство юстиции США инициировало расследование деятельности компании Tesla после заявлений Илона Маска в Twitter о возможном выкупе акций компании.

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