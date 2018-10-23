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Ленобласть нашла социальное применение дополнительным доходам бюджета

Общество

Деньги будут направлены на выкуп социальных объектов у застройщиков и другие цели

Ленобласть нашла социальное применение дополнительным доходам бюджета
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Правительства и Законодательного собрания Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 23 октября 2018, 11:24 — REGNUM  Власти Ленинградской области направят дополнительные средства из бюджета 2018 года на выкуп у застройщиков социальных объектов в районах интенсивного жилищного строительства. Об этом сообщил 23 октября губернатор региона Александр Дрозденко.

Такое решение стало возможным в силу получения бюджетом дополнительных доходов. В частности, за 9 месяцев 2018 года собственные доходы региона возросли на 21,9% к расчетному показателю, а безвозмездные поступления из федерального бюджета — на 10,4%.

До конца 2018 года вместо четырех детских садов, что планировалось ранее, область выкупит у застройщиков еще семь детсадов и одну школу в новых жилых комплексах Всеволожского района — за дополнительные 1,7 млрд рублей. Таким образом, за год в новостройках региона будет введено 11 детских садов и две школы.

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Еще 100 млн рублей дополнительно направят на ремонт учреждений профессионального образования, 18 млн руб. — на реновацию школ, 13,7 млн руб. — на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

На 145 млн рублей будут увеличены социальные выплаты ветеранам труда, жертвам политических репрессий труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, а финансирование областного здравоохранения усилено выделением еще более 1,1 млрд рублей — эти деньги пойдут на обеспечение лекарствами, вакцинами, на оборудование для медицинских учреждений.

«Умеренно-консервативная политика, реализуемая финансовым блоком администрации, позволяет нам последовательно увеличивать социальные расходы и выполнять все взятые на себя обязательства. Системная работа по увеличению доходов бюджета обеспечивает его стабильность и сегодня, и в перспективе», — заявил Александр Дрозденко.

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Как сообщалоИА REGNUM, в июне 2018 года депутаты Заксобрания Ленинградской области приняли закон, согласно которому доходы областного бюджета в 2018 году были увеличены до 105 млрд рублей, а расходы — до 117,9 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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