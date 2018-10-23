Цивилёв решил поставить Кузбасс на лыжи

Кемерово, , 11:22 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв предлагает кузбассовцам встать на лыжи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Гуляя вечером по набережной Томи, я увидел группу велосипедистов. Они катались, украсив своих железных коней диодными лентами. Смотрелось очень красиво. Тогда родилась идея устроить велопробеги по всему региону. Были опасения, что погода отпугнёт людей, однако сотни кузбассовцев поддержали акцию. Скоро выпадет снег, но это не повод сворачивать всекузбасские спортивные мероприятия. Велопробеги мы отложим до весны, а нашим активным землякам предложим поддержать акцию «Кузбасс — на лыжи!», — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети в Facebook.

https://www.facebook.com/tsivilev42/posts/257641651601980

Глава Кузбасса подчеркнул, что в Кемерове уже началось строительство трассы для массовых забегов, которую обустроят вдоль Томи. Кроме того, подготовить комфортные и безопасные трассы поручено главам и других территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Кемеровской области начали готовиться к празднованию 300-летия со дня образования региона, которое пройдёт 6 июля 2021 году. 9 сентября на заседании коллегии областной администрации Сергей Цивилёв заявил, что жизнь всего региона за 1000 дней измениться в лучшую сторону.

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