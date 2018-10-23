Судебные заседания будут проходить в режиме видеоконференции

Москва, , 11:12 — REGNUM Некоторые судебные заседания станет возможным проводить с использованием систем видеоконференции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Судебные заседания могут проводиться с использованием видеоконференц-связи, осуществляемой между судами, а также учреждениями, предназначенными для содержания лиц под стражей, либо учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы.

Одновременно устанавливается запрет на использование систем видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании.

Объяснения участников производства по делу об административном правонарушении, полученные в ходе видеоконференции могут быть использованы в качестве доказательств.

«Это будет касаться случаев, когда присутствие на процессе участника признано судей обязательным, но по объективным причинам такой возможности нет. Например, в отношении лиц с ограниченными физическими возможностями, нетрудоспособных граждан, а также лиц, находящихся в местах содержания под стражей или местах лишения свободы», — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).