Российский флешмоб «Падающие звёзды» дошел до Китая

Пекин, , 11:21 — REGNUM Российский флешмоб «Падающие звёзды» (#FallingStars2018) добрался до Китая. Китайские пользователи по-своему восприняли акцию: вместо того, чтобы демонстрировать атрибуты роскошной жизни, у них начали «падать» уборщики, офисные работники и даже полицейские.

Так как в Китае доступ к Instagram ограничен, юзеры присоединились к флешмобу в соцсети Weibo и местных мессенджерах. Флешмоб поддержали и китайские бренды. Так, Xiaomi опубликовала снимок, где вокруг упавшего сотрудника компании лежат пока не вышедшие модели смартфонов.

Напомним, в России флешмоб запустили в июле этого года. Одним из первых к нему присоединился DJ Smash, который сделал снимок у трапа самолёта. Эстафету приняли продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров, актриса Наталья Рудова, телеведущая Виктория Лопырева и другие знаменитости. Позже к флешмобу присоединились и обычные пользователи.

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