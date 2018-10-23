В Петербурге расширят варианты использования регионального маткапитала

Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Региональный материнский (семейный) капитал, который предусмотрен для жителей Санкт-Петербурга, можно будет тратить на получение ребенком (детьми) высокотехнологичной медицинской помощи и другие дополнительные цели.

Как сообщили 23 октября в Смольном, положительную оценку предложению, расширяющему список направлений для использования средств материнского капитала, дал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Предполагается, что после внесения соответствующих изменений в законы Санкт-Петербурга граждане смогут направлять средства маткапитала не только на получение высокотехнологичной медпомощи, включая оплату проезда к месту ее получения, но и на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как ожидается, эти изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Как напоминает ИА REGNUM, региональный материнский (семейный) капитал в Петербурге назначается при рождении третьего и последующего ребенка. Региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, приобретение автотранспортного средства.

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Размер регионального материнского (семейного) капитала в Петербурге индексируется раз в год, на 1 января 2018 года его размер составлял более 148 тыс. рублей. Срок действия регионального закона о материнском капитале в 2018 году был продлен по 31 декабря 2021 года.