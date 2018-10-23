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Названы самые популярные у туристов города ЦФО

Общество

На первом месте рейтинга оказался город Осташков (Тверская область)

Москва, 23 октября 2018, 10:42 — REGNUM  Топ-10 самых популярных у туристов городов Центрального федерального округа (ЦФО) в 2018 году определил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Так, на первом месте рейтинга оказался Осташков в Тверской области, второе место досталось городу Суздаль во Владимирской области, третье почетное место занял Воронеж.

В первую десятку популярных у туристов городов также попали Переславль-Залесский (Ярославская область), Тула, Ярославль, Тверь, Мышкин (Ярославская область), Углич (Ярославская область) и Калуга.

Отмечается, что рейтинг-2018 составлен по данным бронирования домов, отелей и апартаментов.

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