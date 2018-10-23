В Липецке возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка в больнице

Липецк, , 10:39 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело по факту смерти полуторагодовалого ребенка в областной детской больнице. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, сотрудники медицинского учреждения подозреваются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ребёнок был доставлен в больницу вечером 15 октября с жалобами на сильный кашель — его госпитализировали, так как подозревали наличие инородного предмета у него в верхних дыхательных путях. Для диагностики под общим наркозом ему произвели бронхоскопия, однако во время медицинских манипуляций у ребёнка остановилось сердце.

Осмотр тела ребенка показал, что никаких инородных тел в дыхательных путях у него не было. Следователи полагают, что причиной смерти малолетнего пациента стало ненадлежащее исполнения сотрудниками больницы своих профессиональных обязанностей. Персонал и родителей ребёнка допрашивают, в больнице изъята медицинская документация, а для выяснения причины смерти ребенка назначена и судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования под личный контроль взял руководитель СУ СК РФ по Липецкой области.

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