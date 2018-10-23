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Запись NASA стала поводом для флешмоба в Twitter

Общество

Юзеры оставляют варианты того, как мог появиться айсберг идеальной прямоугольной формы

Вашингтон, 23 октября 2018, 10:47 — REGNUM  NASA опубликовала в своём официальном Twitter-аккаунте фотографию шельфового айсберга идеальной прямоугольной формы. Учёные утверждают, что человеческого вмешательства в его формирование не было. Пользователи, в свою очередь, запустили под записью настоящий флешмоб — они оставляют шуточные варианты того, как, по их мнению, на самом деле появился айсберг.

https://twitter.com/gabrielr07/status/1052626277298053120

https://twitter.com/sloth4z/status/1054385390231191552

https://twitter.com/rhysenna/status/1052660466772774912

https://twitter.com/Majyamelian/status/1054532614470750208

https://twitter.com/ILLDEVISED/status/1054430913268875264

Айсберг плавает недалеко от ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова. В космическом агентстве отметили, что, судя по внешнему виду, он относительно недавно откололся от шельфа. Размеры айсберга по фотографии определить трудно. По мнению гляциолога NASA Келли Брант, в ширину он составляет более 1,6 километра. NASA сделало фотографию во время операции IceBridge. Агентство снимает ледниковый покров Земли, чтобы изучать динамику его таяния.

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