Оправдают ли «очкарика»? — на Урале объявлен перерыв в громком процессе

Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Свердловский областной суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор местному жителю Владиславу Рябухину. Заседание продолжится 6 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Напомним, инцидент, из-за которого Рябухину был вынесен приговор, произошёл 2 июля 2017 года. Ночью молодой человек ударил другого местного жителя кулаком. Удар был такой силы, что, как отмечают следователи, потерпевший получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени. Всё это вместе эксперты назвали тяжким вредом здоровью.

Защитники Рябухина при этом отмечают, что гражданин действовал в состоянии необходимой обороны. Ему пришлось противостоять группе агрессивных молодчиков, а уралец, которому достался удар кулаком, по массе тела был в два раза больше осуждённого. И этот удар был ответом на агрессивные действия со стороны потерпевшего.

Следствие посчитало иначе. По его версии, вред здоровью Рябухина не был причинён, не было и необходимой обороны.

Следствие обвинило Рябухина в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозило до восьми лет колонии. Однако суд изменил квалификацию на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначил гражданину 300 часов обязательных работ.

Осуждённый и его защита не согласились с приговором и настаивают на своей правоте. Дело получило широкий резонанс. В СМИ его сравнивают с благородным «очкариком» Шуриком (персонажем нескольких фильмов советского кинорежиссёра Леонида Гайдая), а местные политики настаивают на отмене приговора. Так, в защиту Рябухина выступил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, ситуация разложена по полочкам и понятна всем здравомыслящим людям.

«Надо помогать парню всеми имеющимися возможностями. И сегодня это готовы сделать многие неравнодушные жители Екатеринбурга. Дело Влада Рябухина — это вызов всем законопослушным жителям», — написал Ионин на своей странице в Facebook.

Свою апелляционную жалобу подал и потерпевший, который считает вынесенный приговор мягким. Также ужесточить наказание требует прокуратура. Возможно, 6 ноября в этом громком деле будет поставлена точка.

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