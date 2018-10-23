Жириновский предлагает запретить рекламу сладкого на ТВ

Москва, , 10:28 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить рекламу сладостей в связи с распространением диабета, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Будем требовать запрета рекламы любых сладких продуктов по телевидению. Диабет более опасный сегодня, чем рак, инфаркт или инсульт. Но день и ночь реклама сладких продуктов, газировка, автоматы везде стоят», — отметил депутат Госдумы.

Он также считает, что рекламщики «частично повинны в том, что граждане неправильно питаются».