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Жириновский предлагает запретить рекламу сладкого на ТВ

Общество

И винит работников рекламной сферы в неправильном питании граждан

Жириновский предлагает запретить рекламу сладкого на ТВ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 23 октября 2018, 10:28 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить рекламу сладостей в связи с распространением диабета, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Будем требовать запрета рекламы любых сладких продуктов по телевидению. Диабет более опасный сегодня, чем рак, инфаркт или инсульт. Но день и ночь реклама сладких продуктов, газировка, автоматы везде стоят», — отметил депутат Госдумы.

Он также считает, что рекламщики «частично повинны в том, что граждане неправильно питаются».

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