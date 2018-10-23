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После трагедии в Керчи в школах Башкирии ужесточат пропускной режим

Общество

Состояние безопасности подведомственных региональному минобразования учреждений будет проверена

Уфа, 23 октября 2018, 10:23 — REGNUM  После массового убийства в Керченском политехническом колледже в Башкирии примут дополнительные меры безопасности в учебных учреждениях. Соответствующее поручение руководителям школ дал временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров.

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В частности, пропускной режим станет жёстче. Глава региона также рекомендовал директорам школ более критично оценивать персонал. Кроме того, на заседании антитеррористической комиссии республики Хабиров сообщил, что в регионе будут созданы списки семей с детьми, в которых зарегистрировано оружие.

Ещё одно поручение было дано министерству образования — провести тщательную проверку состояния безопасности подведомственных учреждений, их оснащённости системами защиты. Доложить о результатах проверки руководство министерства должно 15 января 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент четвёртого курса устроил массовое убийство учащихся и преподавателей. Кроме того, в действие было приведено взрывное устройство. В результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Ещё 50 были госпитализированы.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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